Van de Zandschulp doet mee in Rotterdam

"Het is een luxesituatie voor het Nederlandse tennis om twee spelers in de top 50 te hebben. We hebben recent weer kunnen genieten van het Nederlandse Daviscup-team op het allerhoogste niveau, waar Botic een goed resultaat neerzette", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. "Voor het ABN AMRO Open is het ook een voordeel dat ze het zo goed doen. We vinden het belangrijk om minimaal twee spelers uit eigen land met de wereldtop te laten strijden."