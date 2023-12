FC Utrecht pakt dankzij sterk begin de winst bij Go Ahead Eagles

FC Utrecht-spits Isac Lidberg speelde vorig jaar voor Go Ahead Eagles. "Ik ben wel een beetje verrast, ik had niet verwacht dat ze vijfde zouden staan. Maar ze zijn vooral thuis heel sterk." Dat blijkt uit de cijfers. Dit seizoen ging alleen FC Twente er in Deventer met 3 punten vandoor. "De fans staan 90 minuten achter de ploeg. En als ze zien dat hun ploeg het moeilijk heeft gaan ze er extra achter staan om ze over het dode punt heen te helpen. Het is heel bijzonder om in dat stadion te spelen, met de fans zo dicht op het veld."