Eigen jeugd breekt nog zelden door bij topamateurs: 'Dat het me is gelukt is heel bijzonder'

Bunschoten-Spakenburg - Toen IJsselmeervogels in 1975 als eerste amateurclub in Nederland de halve finale van de KNVB-beker bereikte, bestond vrijwel de gehele A-selectie uit spelers die in Bunschoten-Spakenburg waren geboren en opgegroeid. Slechts twee spelers kwamen niet uit het vissersdorp. Afgelopen zaterdag, in de derdedivisiewedstrijd tegen DEM, stonden er twee Bunschoters in de basis. En dat is tegenwoordig veel.