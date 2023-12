Waarom de KNVB voet bij stuk houdt, en DHSC zich benadeeld voelt

"Volgens mij is de regel dat een wedstrijd moet worden overgespeeld als hij in de eerste helft is gestaakt", zegt DHSC-voorzitter Harry Lulofs, die zich benadeeld voelt door het KNVB-besluit om de wedstrijd te hervatten bij een 2-0 stand, in plaats van hem over te spelen. "Ajax had in de eerste helft de storm mee. Nu zal je zien dat wij de wind zaterdag weer tegen hebben. Dan zijn we dubbel in het nadeel."