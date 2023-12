De Nederlandse softbalsters de EK-titel zien verdedigen? Dat kan volgend jaar in Utrecht, De Bilt en Nieuwegein

Het Nederlandse team verdedigt daar de Europese titel die het vorig jaar in Spanje won. De vrouwen versloegen in de finale Groot-Brittannië. Het Europees kampioenschap is van 1 tot 7 september. "Het is een geweldige kans om softbal en ons team in eigen land in de schijnwerpers te zetten", aldus Stefaan Eskes, algemeen directeur van de Nederlandse bond.