VTV gaat wéér op voor titel, dit is het geheim van de Nieuwegeinse tafeltennissters

Komende zaterdag om 12.00 uur speelt VTV de finale om de najaarstitel in Hilversum tegen Den Helder. "Het is een heel bijzonder evenement met een mooie entourage. De zaal is altijd goed gevuld", vertelt Van Schaik. Via de najaarsfinale kan VTV het ticket voor de superfinale in de zomer alvast bemachtigen. De winnaar van die superfinale is landskampioen en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. "Maar wij zien het echt als een vakantie. Zonder de reis er naar toe kom je er niet."