Vooruitblik amateurvoetbal: topper op de Westmaat, en houdt Hercules Ajax uit het hoofd?

In de laatste speelronde van de eerste competitiehelft is Spakenburg - De Treffers de topper in de tweede divisie. Koploper Spakenburg is al twaalf duels zonder nederlaag en heeft een voorsprong van 7 punten op de ploeg uit Groesbeek. Als De Treffers nog wat wil, moét er vanmiddag gewonnen worden. Op basis van de historie is dat ook al geen sinecure: De Treffers speelde vier keer eerder op de Westmaat en verloor drie keer. Alleen de allereerste ontmoeting, in het voorjaar van 2017, eindigde in een Groesbeekse zege.