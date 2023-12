Erik analyseert Go Ahead - FC Utrecht: 'Verdedigend stond het goed'

Opbouwend heeft FC Utrecht het nog wel eens lastig gehad. Tegen Go Ahead werd Mats Seuntjens een aantal keer gezocht. "Hij raakte hem elke keer kwijt." Daarom wil Van der Meer een pass van Flamingo even uitlichten. Want dat is hoe het moet. "Hij slaat gewoon twee linies over waardoor je zeven man kwijt bent. Dat is heel mooi om te zien. Sagnan wacht langer dan Flamingo. Nu ben je met één bal twee linies verder."