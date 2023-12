Jong FC Utrecht in eigen huis hard onderuit tegen FC Eindhoven

Er leek na een half uur spelen weinig aan de hand tot de wedstrijd plots op zijn kop te stond. Neal Viereck trok in het strafschopgebied David Garden naar de grond en kon meteen gaan douchen. Mawouna Amevor kon het buitenkansje niet verzilveren maar niet veel later kwamen de Brabanders alsnog op gelijke hoogte via een kopbal van Dyon Dorenbosch. In de tweede helft kon FC Utrecht nauwelijks een vuist maken en ging het van kwaad tot erger.