Luister vanavond live naar Spakenburg-Excelsior

RTV Utrecht doet deze week live verslag van alle wedstrijden van clubs uit de provincie Utrecht in de KNVB beker. Op dinsdag zijn René van den Berg en Menno Schilder bij Spakenburg-Excelsior. Woensdag is het vaste trio René van den Berg, Bert Kous en analist Erik van der Meer bij Feyenoord - FC Utrecht en verzorgt Mark Kloostra het verslag bij GVVV-NEC. Op donderdag zijn Menno Schilder en Bert Kous de verslaggevers bij Hercules-Aja. Bij iedere wedstrijd verschijnt er een artikel over de wedstrijd met daarin een knop om het audioverslag aan te zetten. Het makkelijkste volg je de wedstrijden via onze app. Voor iPhone of iPad kun je hier terecht. Gebruikers van Android gaan hier naar toe.

Wil je altijd een seintje krijgen als we live gaan? Dat is heel eenvoudig: in de RTV Utrecht-app ga je rechtsonder naar het menu en helemaal onderaan naar ‘instellingen’. Klik dan op ‘notificaties’ en je kan de sport dan aanzetten. Bij iedere wedstrijd sturen we je dan een berichtje zodat je het verslag meteen kunt volgen.