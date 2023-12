Liveblog: Spakenburg moet opnieuw gelijkmaker incasseren tegen Excelsior

Bunschoten-Spakenburg - Spakenburg maakte vorig jaar naam in Nederland, door als derde amateurclub in de geschiedenis de halve finale van de KNVB beker te bereiken. Dat gebeurde onder meer dankzij spraakmakende zeges op de eredivisionisten FC Groningen en FC Utrecht. Vanavond treffen de Blauwen opnieuw een eredivisionist. Het Rotterdamse Excelsior komt naar de Westmaat. De wedstrijd is vanaf 19.45 uur live te horen in Namen en Rugnummers , alleen te beluisteren via de stream van RTV Utrecht. Het commentaar is van René van den Berg en Menno Schilder. De wedstrijd is verder te volgen via dit liveblog.