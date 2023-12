GVVV beleeft pijnlijke bekeravond tegen NEC: 'Kregen de eerste goal te snel tegen'

Een ronde later was GVVV opnieuw succesvol in Rotterdam. Op Spangen werd toenmalig eerstedivisionist Sparta na strafschoppen verslagen. Maar daarna was het klaar. In de kwartfinale bij AZ kwam GVVV via Dennis van Meegdenburg nog wel op 0-1, maar twee treffers van Maarten Martens bezegelden het lot van GVVV; het bekersprookje was over.