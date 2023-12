'Pessel & Boonen: 'Selectie FC Utrecht zal er na de winterstop heel anders uit zien'

Utrecht - In de laatste aflevering van 2023 nemen Paul Pessel en Appie Boonen de eerste seizoenshelft van FC Utrecht nog eenmaal door. De twee vinden het spel in de eerste competitiehelft veel te wisselvallig geweest. "Het team past niet bij elkaar." En dus verwachten de twee dat er flink wat mutaties zullen zijn in de selectie in de komende transferperiode.