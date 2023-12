Door de Lens van Ankie: Sport moet je voelen, ruiken, horen, proeven

Jesse bij zijn geliefde grachten, Keet op het skateparkje waar het allemaal begon en Dafne in de tuin van haar ouders. Maar met alle liefde rijd ik ook naar Papendal, de Bosbaan, het KNZB-bad in Zeist of de kasseien in het diepe zuiden van mijn eigen Limburgse moederland. Alles voor die ene foto.