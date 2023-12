Liveblog: FC Utrecht op jacht naar gelijkmaker tegen Feyenoord

Of het nou gaat gebeuren in 90 minuten, in de verlenging of via strafschoppen, dat maakt niet uit. FC Utrecht wil 2023 hoe dan ook goed afsluiten door Feyenoord uit de KNVB Beker te knikkeren. Woensdagavond staan de Utrechters in De Kuip tegenover de Rotterdammers. Ondanks de pittige loting beseffen trainer Ron Jans en aanvoerder Nick Viergever maar al te goed dat het een prachtig affiche is.