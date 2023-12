Wat een sensatie: amateurs Hercules stunten in de beker met 3-2 zege op Ajax

Van Hussen is een geboren Utrechter en speelde in de opleiding van FC Utrecht. Maar hij gaat vanavond voor het eerst in zijn leven in de Galgenwaard voetballen. "Dat ik dit op mijn 31-e nog mag meemaken, en dan ook nog tegen Ajax. Toen de loting was kreeg ik echt kippenvel." Vanavond mag Van Hussen dan eindelijk die trap af en het veld van de Galgenwaard op. "Ik heb dat al een paar keer voor het slapengaan in beeld gehad. In de Galgenwaard tegen Ajax, als je geen prof bent geworden is dat het mooiste dat er is."