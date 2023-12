Sportgala in Utrecht vanavond: alle ogen op Femke Bol

Wielrenner Mathieu van der Poel is in de race voor de titel Sportman van het Jaar. Van der Poel neemt het in de verkiezing op tegen autocoureur Max Verstappen en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Van der Poel veroverde dit jaar de wereldtitels op de weg en in het veldrijden en zegevierde in de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.