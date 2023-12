Bol en De Groot vallen in de prijzen op Sportgala

Utrecht - Femke Bol is uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar 2023. De atlete die geboren is in Amersfoort hoorde dit zojuist op het Sportgala dat in Utrecht door het NOC*NSF wordt georganiseerd. Rolstoeltennisster Diede de Groot uit Oudewater is uitgeroepen tot Parasportvrouw van het Jaar.