De Galgenwaard: 'Theatre of Cupdreams'

We dachten dat we alles hadden gehad, toen tweededivisionist Spakenburg in februari van dit jaar in de Galgenwaard met 4-1 won van FC Utrecht, en zo de halve finale van de KNVB beker bereikte. Maar op donderdag 21 december werd de prestatie van de Blauwen uit Bunschoten-Spakenburg overtroffen door Hercules. De Utrechtse derdedivisionist won in het stadion van stadgenoot FC Utrecht met 3-2 van Ajax. Van Ajax ja, die club met een begroting van 100 miljoen, die club die vier keer de beste van Europa was en die nog maar een paar jaar geleden halve finalist was in de Champions League.