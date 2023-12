Oud-prof Radinsky kijkt uit naar Nederlands honkbalavontuur bij UVV: 'Passie en toewijding zijn sterker dan talent'

Radinsky (55) was 11 seizoenen actief als werper in de Amerikaanse Major League. En mag dan ook met recht een konijn uit de hoge hoed genoemd worden. De uit California afkomstige Radinsky debuteerde in 1990 voor de Chicago White Sox, speelde daarna voor de Los Angeles Dodgers en de St. Louis Cardinals en sloot zijn spelersloopbaan in 2001 af bij de Cleveland Indians. In 1994 kwam hij niet in actie, toen hij met succes vocht tegen kanker.

Met de White Sox was hij in 1993 dicht bij een plek in de World Series, de finale van het Amerikaanse kampioenschap. Met Chicago verloor hij in zes wedstrijden van de latere World Series-winnaar Toronto Blue Jays. Radinsky kwam in vier wedstrijd in actie tegen Toronto.