Jong FC Utrecht met nederlaag de winterstop in (2-1)

Maar liefst negen uitsupporters zagen de beloftenploeg in de 38e minuut nog wel verrassend op voorsprong komen. Het spelbeeld tot dan toe was tamelijk eenzijdig. Groningen viel aan en Jong FC Utrecht verdedigde. Maar de allereerste kans voor de Utrechters leverde wel direct een doelpunt op. Mees Akkerman veroverde de bal, stak het halve veld over en legde de bal breed op spits Jesse van de Haar. Die schoot de bal in de verre hoek (0-1).