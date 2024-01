Bij FC Utrecht vond Marthe Munsterman het voetbalplezier terug: 'Mijn dochter straalt weer'

In deze aflevering is ook te zien dat Marthe haar ervaring overbrengt op de rest van het team. "Dat is wel nieuw voor mij, maar ik vind dat ook heel leuk om te doen." Ook carpoolen we mee terwijl Marthe met haar goede vriendinnen en teamgenoten Eshly Bakker en Liza van der Most van hun woonplaats Amsterdam naar het trainingsveld van FC Utrecht rijden. Verder volgen we Marthe bij het duel tegen haar oude liefde FC Twente en spreekt de middenvelder zich uit over haar toekomst bij de Utrechters.