DOVO pikt middenvelder op bij Hoogland

Fiegen, woonachtend in Amersfoort, kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Toen ik een aantal jaren geleden Sparta Nijkerk verliet en voor SVL koos, had ik nog steeds de ambitie en hoop om op dat niveau terug te keren. Dat me dat met deze stap gelukt is, maakt mij nu al heel trots", vertelt hij op de website van DOVO.