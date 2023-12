Geen WK-ticket voor titelverdiger Scheperkamp bij 500 meter NK afstanden

Scheperkamp noteerde in totaal 69,557 (34,69/34,86). De winst ging verrassend naar Jenning de Boo met 68,939 (34,44/34,49). Janno Botman werd tweede met een totaaltijd van 69,495 (34,63/34,89). Die twee gaan naar het WK, net als Stefan Westenbroek. Hij viel nog in zijn eerste race, maar in zijn tweede was hij sneller dan Scheperkamp. Hij noteerde 34,67, tweehonderdsten sneller dan de snelste tijd van Scheperkamp.