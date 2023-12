Veldrijdster Puck Pieterse sluit het jaar af met drie overwinningen in een week

De 21-jarige Pieterse pakte kort na de start de leiding in de wedstrijd. "Het was een grote modderpoel, het is hier altijd best glad en lastig", zegt ze na afloop. In de laatste ronde maakte ze dan ook een fout, waardoor concurrent Carmen Alvarado nog in het wiel kon komen. "Maar ik wist dat het laatste deel van de ronde weer in mijn voordeel zou zijn." Hierdoor wist ze voor te blijven.