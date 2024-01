Pieterse wint wereldbeker in Zonhoven na val van Brand

Pieterse keek terug op een wedstrijd waarin ze met pech en (ongewild) geluk te maken had gekregen. "Op de eerste klim reed ik al lek. Ik probeerde voorin te blijven, maar dat kostte wel wat energie", vertelde ze in het flashinterview na de koers. "Lucinda had zo'n 20 seconden voorsprong. Tot ik haar aan de kant zag staan. Ik dacht dat ze mechanische pech had. Dat was een beetje geluk voor mij, maar ik hoop vooral dat alles goed met haar gaat."