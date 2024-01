Hoolwerf ziet door val EK-titel massastart naar Swings gaan: 'Lichte snijwond'

De schaatser zei getergd te zijn, nadat hij een week eerder op de NK was geklopt door Harm Visser. "Ik had me erg verheugd op deze wedstrijd en was best goed voorbereid en scherp. Ik ging me gedurende de race steeds lekkerder voelen en dan gebeurt dit. In zo'n vol Thialf wil je het beste van jezelf laten zien. Als je dan niet mee kan doen voor de winst, is dat pijnlijk."