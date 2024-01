Van de Zandschulp naar tweede ronde in Auckland

Veenendaal - Tennisser Botic van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van het ATP-toernooi in Auckland (Nieuw-Zeeland). De Veenendaler rekende in de eerste ronde in twee sets af met de als vijfde geplaatste Amerikaan Christopher Eubanks: 7-6, 6-2. Hij treft in zijn volgende partij de Chileen Alejandro Tabilo.