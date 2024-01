Hercules - SC Cambuur binnen het uur uitverkocht

Voor de fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen organiseert Hercules een bijeenkomst op het eigen sportpark Voordorp. Zowel in de kantine als in de sporthal wordt de mogelijkheid geboden om de wedstrijd live op de tv mee te kijken. "Ik weet nog niet hoe we dat precies gaan organiseren", zegt Jasper Wilhaus namens Hercules. "In de kantine kunnen we 500 man kwijt, in de sporthal 1.200", zegt Wilshaus. "Maar pin me er niet op vast, we moeten nog het een en ander uitzoeken."