ATP Auckland: Van de Zandschulp uitgeschakeld

Veenendaal - Tennisser Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland uitgeschakeld. De 28-jarige Nederlander verloor met 7-5, 6-3 van de lager geklasseerde Chileen Alejandro Tabilo. Van de Zandschulp, de nummer 59 van de wereld, had in de openingsronde nog de als vijfde geplaatste Amerikaan Christopher Eubanks verrast.