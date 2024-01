Sportlust'46 haalt Van Hussen en Hendriks

Loenen volgt Hendriks naar eigen zeggen al jaren. "Met name in zijn tijd bij FC Den Bosch waar hij ook aanvoerder was van het jong team hadden we regelmatig contact. Eindelijk is het zover en komt hij naar Woerden. Hij is een zeer talentvolle speler met een enorme drive en bereidheid. Ik ben ervan overtuigd dat de club veel plezier aan hem gaat hebben."