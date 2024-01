FC Utrecht heeft met gehuurde Lammers gewenste spits binnen

Volgens technisch directeur Jordy Zuidam is Lammers een gedreven spits. "Hij beschikt over specifieke kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken binnen het team. Hij kent de Eredivisie goed, heeft de laatste jaren buitenlandse ervaring opgedaan en is direct inzetbaar. We zijn blij dat Sam voor ons heeft gekozen en we de rest van dit seizoen een beroep op hem kunnen doen", aldus Zuidam op de website van FC Utrecht.