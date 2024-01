In de schaduw van titelverdedigers Pieterse en Van der Haar bij het NK veldrijden: 'Hoop de race überhaupt uit te rijden'

Yoep: "Ik denk Puck Pieterse. Ze doet het goed en ik waardeer haar heel erg. Ik heb veel met haar gefietst in de jeugd. Dan is het mooi om te zien hoe ze het nu doet. Ik was altijd met haar aan het 'vechten' wie op welk onderdeel het beste is. Ik zet mijn geld op haar in."