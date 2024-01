FC Utrecht begint 2024 met gelijkspel in Arnhem: 'Als je een doelpunt maakt win je de wedstrijd'

In de tweede helft kwam Vitesse sterk uit startblokken. FC Utrecht-doelman Barkas moest al na drie minuten redding brengen op een inzet van Manhoef. "In de eerste helft was het makkelijker voor ons. Vitesse zakte in.", analyseerde Sam Lammers, die met gemengde gevoelens terugkeek op zijn debuut, "Op basis van de eerste helft moet je gewoon winnen. In de tweede helft hadden we het veel moeilijker. Zij zetten vol druk en daar hadden we geen antwoord op."