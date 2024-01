DOVO verlengt contract met trainer Van Bezouwen

Over zijn eerste drie maanden op Panhuis is Van Bezouwen vol lof. "In deze periode heb ik DOVO als een fantastische club ervaren. Buiten de prettige samenwerking met spelers en staf is het een club die leeft. Het bestuur, de technische commissie, supporters en de vele vrijwilligers werken keihard om ervoor te zorgen dat de randzaken optimaal zijn."