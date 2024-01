Amateurvoetbal: definitief streep door titelaspiraties Sportlust, IJsselmeervogels verspeelt koppositie

Het uitgangspunt voor Sportlust in de uitwedstrijd tegen koploper SteDoCo was duidelijk: als er niet zou worden gewonnen zou de achterstand op SteDoCo minimaal 8 punten blijven, terwijl de koploper een wedstrijd minder heeft gespeeld. In dat geval zou het gedroomde kampioenschap voor Sportlust definitief buiten bereik komen. Het werd in Hoornaar 1-1. De thuisploeg kwam voor rust op 1-0 door een treffer van voormalig LRC Leerdam-spits Arwin van Soest. Na rust bepaalde Mo Bendadi uit een strafschop de eindstand op 1-1.