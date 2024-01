FC Utrecht verhuurt Raatsie aan Roda JC

De 21-jarige Raatsie speelt sinds de zomer van 2022 voor FC Utrecht. Hij kwam toen transfervrij over van de jeugdopleiding van Ajax. Bij FC Utrecht maakte hij tot nu toe alleen minuten in Jong FC Utrecht, dat net als Roda JC uitkomt in de eerste divisie. In de hoofdmacht heeft hij Vasilis Barkas en Matthijs Branderhorst boven zich in de pikorde.