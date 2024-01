Jens Toornstra blijft knokken voor basisplaats bij FC Utrecht: 'Op de training laten zien dat ik hoor te spelen'

Jens Toornstra (4 april 1989) debuteerde in 2009 als prof bij ADO Den Haag. Halverwege het seizoen 2012/2013 jaar stapte hij over naar FC Utrecht. Als speler van FC Utrecht debuteerde hij in juni 2013 in het Nederlands elftal, waarvoor hij in totaal vier keer uitkwam.

Na anderhalf jaar FC Utrecht (52 duels, 21 doelpunten) vertrok hij net na het begin van het seizoen 2014/2015 naar Feyenoord, waar hij in acht jaar uiteindelijk bijna 300 wedstrijden zou spelen (60 doelpunten). Hij werd in 2017 landskampioen, won twee keer de KNVB beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Ook speelde hij in 2022 de finale van de Conference League, die Feyenoord verloor van AS Roma.

In augustus 2022 keerde hij transfervrij terug naar FC Utrecht. Sinds zijn terugkeer in de Galgenwaard speelde hij 44 duels voor FC Utrecht, waarin hij twee keer scoorde. Zijn eerste doelpunt was uitgerekend tegen Feyenoord.