Kijk terug: FC Utrecht houdt PSV van record af: 'Voelt als een overwinning'

De eerste kans van PSV was meteen raak. In de 7e minuut kopte Bakayoko raak op een voorzet van Dest. De vroege voorsprong was niet helemaal conform de verhoudingen. FC Utrecht had de wedstrijd aardig onder controle. De Eindhovenaren, die normaal gedijen op balbezit, wisten het eerste kwartier alleen een paar counters te produceren. "We zaten er ondanks de vroege goal meteen goed in", vertelde verdediger Mike van der Hoorn die geen moment in paniek raakte na de treffer van Bakayoko. Hij vocht zijn eigen duels uit met Luuk de Jong. "Druk zetten ging goed en dat hebben we eigenlijke de hele wedstrijd kunnen volhouden."