Alflen analyseert Vitesse - FC Utrecht: 'Met twee backs naar voren. Prachtig als je dat durft'

Alflen heeft ook een kritische noot te kraken over het opbouwende spel van FC Utrecht in de wedstrijd tegen Vitesse. "Dat erom heen. Daarvan kun je echt zien dat ze daar mee bezig zijn geweest. Maar als de bal in het midden was ontbrak het juist aan diepgang." de analist haalt een voorbeeld aan. "Als de linker centrale verdediger aan de bal is kan Jensen, die eigenlijk je '10' is, rechts diep lopen. Maar in plaats van dat te doen ging hij juist nog verder inzakken. En omdat er niks gebeurd ga je je als middenvelder aanbieden, met als gevolg dat een tegenstander eigenlijk niets hoeft te doen." Alflen vindt dan ook dat de spelers in het midden vaker de diepte moeten zoeken. "In het voorbeeld van Ramselaar zie je hoe goed dit werkt. Je ziet meteen hoe er ruimte tussen de linies ontstaat. Dit is één van de moeilijkste dingen in het voetbal, maar ik zou daar mee aan de slag gaan."