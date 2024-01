Alessandro Damen vertrekt bij Spakenburg, Indy Groothuizen volgt hem op

Groothuizen speelde in de jeugd van Ajax en kwam ook veertien keer voor Jong Ajax. Daarna vertrok hij naar Denemarken. Tussen 2017 en 2019 was Groothuizen speler van ADO Den Haag om vervolgens weer terug te keren naar Denemarken. Via FC Emmen belandde hij vervolgens voor de derde keer in Denemarken.