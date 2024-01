Van den Meiracker keert per direct terug bij IJsselmeervogels: 'Geen ideale schoonzoon, maar daar hou ik van'

Zaterdag speelde Van den Meiracker zijn laatste wedstrijd voor Quick Boys. Er werd met 5-0 gewonnen van Scheveningen. "Het is wel apart, het is zoals het is. Persoonlijk is dit voor mij de beste keuze, ik had graag nog gebleven maar de verhuizing gooit roet in het eten", vertelde Van den Meiracker tegen Omroep West.