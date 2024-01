Namen & Rugnummers topscorer: Afaker klimt naar tweede plek

IJsselmeervogels won met 4-1 van Staphorst. Ook Dennis Knuiman scoorde en is hierdoor weer in de topscorerslijst te vinden. Verder was de doelpuntenproductie vanwege de vele afgelastingen in de top van het klassement mager. DOVO-speler Nick Hak staat net niet in de lijst. Hij scoorde dit weekend namens zijn ploeg tweemaal tegen DEM en staat hierdoor op zes treffers.