Afgelaste duels opnieuw ingepland, Sportlust wil excuses van SV Meerssen

Rijnsburgse Boys - Spakenburg in de tweede divisie is verplaatst naar zaterdag 10 februari, in het carnavalsweekend. De bond heeft ook voorgesteld om De Treffers - GVVV, eveneens in de tweede divisie, op die zaterdag in te halen. Of dat ook gaat gebeuren is nog onduidelijk. "Dat wordt nog besproken", zegt een woordvoerder van de Veenendaalse club.