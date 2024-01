Noslin kreeg in 2018 de kans bij Hercules, nu debuteert hij als basisspeler in Serie A: 'Niet te geloven'

Dat Noslin jaren later zijn debuut zou maken in de serie A had Schenk niet kunnen voorspellen. "Ik had wel het gevoel van 'het is er eentje'", denkt hij terug. "Hij had snelheid, hij wist zijn fysiek te gebruiken en hij kon uithalen. Hij deed dingen die je niet verwachtte. En hij was in interviews altijd zo keurig."