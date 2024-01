FC Utrecht huurt verdediger Handwerker van FC Nürnberg

Technisch directeur Jordy Zuidam omschrijft Handwerker als een speler met een goede trap in zijn linkerbeen. "Hij is rustig aan de bal en heeft voetballend vermogen. Hij houdt ervan om naast het uitvoeren van zijn verdedigende taken ook in aanvallend opzicht een bijdrage te leveren. Tim is ontzettend gedreven en we zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze selectie", aldus Zuidam op de website van FC Utrecht.