Hockeysters Welten en Fortuin kunnen Olympische Spelen vergeten

Ook Fortuin, die 27 keer in actie kwam voor Oranje, had de afgelopen maanden te maken met blessureleed. "Anderen hebben zich in deze periode dusdanig ontwikkeld dat zij deze ruimte hebben ingenomen. We hebben daarom besloten, deze twee speelsters ook niet mee te nemen naar de Olympische Spelen. Dat zijn moeilijke gesprekken geweest", laat Van Ass weten in een persbericht.