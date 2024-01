Vooruitblik amateurvoetbal: ongenaakbaar Spakenburg ontvangt HFC, GVVV heeft vierde plaats in het vizier

Drie plaatsen onder DOVO is Eemdijk slecht begonnen aan 2024. De derde club van Bunschoten-Spakenburg verloor twee keer en treft vanmiddag misschien wel de lastigste tegenstander die op dit moment denkbaar is in de derde divisie. De amateurtak van Volendam is koploper in de tweede periode en zou na vanmiddag zomaar de koploper in de competitie kunnen zijn. De achterstand op IJsselmeervogels is namelijk maar 2 punten.