Kijk terug: FC Utrecht zet ongeslagen reeks voort tegen Excelsior: 'Had toch liever gewonnen'

FC Utrecht is ondertussen bezig aan een reeks van tien ongeslagen duels, waarvan er maar drie werden gewonnen. Toch is Jans tevreden over het spel. "Tegen Vitesse en met de gelijke spelen in december wonnen we niet omdat we niet effectief genoeg waren. We hebben niet zoveel wedstrijden gehad waarvan ik dacht dit was slecht. Misschien Excelsior thuis, toen we na de tegengoal heel ver terugvielen."