Amateurvoetbal: twee treffers Van den Meiracker bij rentree, moeizame zege Spakenburg

In de vierde divisie A verspeelde DHSC in de extra tijd de zege. WV-HEDW, op de ranglijst één plaats onder de Utrechters, kwam via Van Roomburg op 2-2, nadat DHSC halverwege de tweede helft in drie minuten tijd een 0-1 achterstand had omgebogen in een 2-1 voorsprong. DHSC blijft elfde in de vierde divisie A.